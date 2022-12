MÉS per Mallorca celebra l'aprovació dels pressupostos de les Illes Balears per a 2023

El Parlament ha aprovat aquest dijous migdia els pressupostos de les Illes Balears per a 2023, que destinen un 60% dels recursos a salut, educació, serveis socials, treball i habitatge. Segons el portaveu de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, “L’augment del pressupost en polítiques socials demostra l’esforç del govern d’esquerres davant les crisis sanitària, inflacionària, climàtica i energètica”. En aquest sentit, des de MÉS per Mallorca consideren que són uns pressupostos que miren més enllà i milloren la vida de la gent, factors clau per a un bon govern.

Els ecosobiranistes han destacat també l’aposta per tal de continuar avançant en la transformació del model econòmic i han destacat l’augment d’un 48% del pressupost en polítiques per millorar el model productiu i accelerar la diversificació econòmica i l’augment del 18% en finançament per a la UIB. Segons Ferrà, “Defensam l’estabilitat econòmica davant la vulnerabilitat i la precarietat que suposa dependre del sector turístic”. En aquest mateix sentit, el portaveu ha citat l’augment del 80% del pressupost en recerca, la creació d’una càtedra d’insularitat a la UIB per a estudiar els impactes a compensar, o l’aposta per l’Escut Social de 200 milions d’euros, que arribarà al 80% de la població.

Quan a jovent, Ferrà ha volgut recordar que cal donar-los la possibilitat de viure a casa seva i ha destacat les inversions en habitatge i ocupació diversificada i qualificada. En aquest sentit, ha explicat que el jovent vol treballar en més sectors que el turístic i que és important apostar per una economia que no es basi només en el sector serveis. A més, i pel que fa a educació, destacar que s’invertiran 150 mil euros per obres necessàries per posar en marxa l’Institut d’FP Pere de Son Gall i 1 milió i mig per a l’ampliació de l’IES Sant Marçal, entre d’altres.

Pel que fa a mobilitat i habitatge, es destinen 58,6 milions d’euros per continuar fent créixer el parc públic d’habitatge de les Illes Balears, es crea el Programa Garantia Hipoteca IBAVI de l’Escut Social per afavorir l’accés a l’habitatge amb un pressupost inicial de 15 milions d’euros, i s’impulsa l’inici de la recuperació del tren de Llevant amb una inversió inicial de 30 milions d’euros. A més, via pressupostos generals de l’Estat s’han aconseguit 20 milions d’euros com a primera aportació al finançament del tram I del Trambadia, entre la plaça d’Espanya i l’aeroport de Palma, i una partida de 43 milions d’euros per finançar la gratuïtat del transport públic durant tot l’any.

Quan a salut, cal apuntar que la part més important del pressupost va destinada al Servei de Salut de les Illes Balears, que disposarà d'un pressupost de 2.193 milions d'euros, és a dir, 220,6 milions més respecte a la quantitat d'aquest any. La partida per Atenció Primària de Mallorca per al 2023 s’incrementa en 17,7 milions d'euros respecte al 2022 i es destinen 4 milions al Pla Extraordinari d’Atenció Primària perquè la ciutadania pugui ser atesa abans i es reconegui l'esforç dels professionals sanitaris i els incentivi a incrementar l'activitat. A més, s’han augmentat els recursos humans destinats a la salut mental de nins i joves – 3 professionals de psiquiatria, dos professionals de psicologia clínica, 2 professionals d'infermeria de salut mental i 1 professional del treball social.

Pel que fa a medi ambient, és important destacar l’increment de recursos a la Planificació d’Espais Ambientals per l’ampliació del parc natural de Llevant amb 17.112 hectàrees, multiplicant per deu la seva extensió actual, el reforçament de l’adaptació dels nostres ecosistemes a l’emergència climàtica incrementant el pressupost del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’impuls de la fiscalitat verda i la persecució dels objectius de prevenció de residus o els 20 milions d’euros de l’ITS per a projectes locals per reparar pèrdues de les xarxes municipals de distribució d’aigua potable. A més, el nou factor d’insularitat del Règim Especial de les Illes Balears aportarà 22 milions d’euros al pressupost de la Conselleria per a polítiques d’aigua i neteja del litoral.

Pel que fa a cooperació, el pressupost ascendeix als 7,2 milions d’euros, amb un augment respecte de l’any 2022 de 383.842 euros. Amb aquest augment, el pressupost destinat pel Govern a la cooperació internacional, l’educació per a la transformació social i el treball que desenvolupen les nostres ONGs per fer front a les desigualtats socials arreu del món s’haurà duplicat respecte de l’any 2016, que va ser de 3,14 milions d’euros.

Finalment, i quan a esport, destaca la partida per reforçar el teixit esportiu – federacions, clubs i esportistes – a través de subvencions i patrocinis, que l’any 2023 pujarà fins als 5,6 milions d’euros quan el 2015 era d’1,5 milions d’euros. Aquesta partida es complementen amb 1,2 milions d’euros per als desplaçaments esportius interilles i 200 mil euros per als clubs en concepte de material.