MÉS per Mallorca convoca un dinar i acte polític per la Diada de Mallorca

MÉS per Mallorca convoca un dinar i acte polític, que tendrà lloc divendres dia 30 de desembre a les 13 hores a Dalt Murada de Palma. L'esdeveniment porta per lema 'País de futur' i s'emmarca en els actes de la Diada de Mallorca, que commemora l'entrada de Jaume I a Palma i que es commemora arreu de l'illa amb diversos actes de caire institucional i reivindicatius.

L'acte comparà amb l'assistència de Lluís Apesteguia (MÉS per Mallorca), Damià Moll (MÉS per Menorca) i Sílvia Tur (AraMÉS), representants polítics de cadascuna de les faccions insulars de MÉS. A part, també intervendran a l'acte membres de diferents formacions regionalistes i nacionalistes de l'estat, afines als ideals de Més, com Rubén Celá (BNG), Raül Romeva (ERC), Ferran Barberà (Compromís) i Garazi Zalbidea (EH Bildu).

L'acte comptarà també amb l'actuació musical d'Aina Tramullas. L'organització indica que és necessari reservar fins dos dies abans de l'esdeveniment, a fi de controlar l'aforament, per telèfon o per correu electrònic.