MÉS per Mallorca presenta tres esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat per recuperar Illetes i Rafaubetx

MÉS per Mallorca ha presentat tres esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), per valor de 40 milions d'euros, per a la recuperació d'Illetes i Rafaubetx així com el desenvolupament del transport públic a Calvià.

MÉS ha explicat que aquestes esmenes permetran que Calvià sigui present en el debat dels Pressuposts Generals de l'Estat que se celebrarà al Senat entre els dies 20 i 22 d'aquest mes.

Aquestes propostes van en línia amb el que sempre s'ha reclamat des de MÉS per Calvià i el que, en coherència, s'ha traslladat a l'acció de l'equip de Govern durant els darrers quatre anys.

Es tracta d'accions que permetrien donar un gran impuls a la protecció del medi, a la transició ecològica i al potenciament de la Memòria Democràtica, aspectes que des de l'agrupació ecosobiranista es consideren eixos fonamentals per a aconseguir un municipi «més verd i just».

Rafel Sedano, portaveu de MÉS per Calvià i regidor a l'Ajuntament, ha expressat la seva satisfacció perquè el municipi pugui entrar de ple en els debats més importants: «volem donar resposta a les demandes dels calvianers amb una doble perspectiva, ambiental i social, lluitant-ho des d'on sigui necessari».

Sedano, qui també és responsable de Medi Ambient en el Consistori, ha recordat que totes les forces democràtiques de l'Ajuntament varen aprovar, a l'octubre, una moció de MÉS que demanava que l'Exèrcit espanyol cedís Rafaubetx a l'Ajuntament, de manera que «seria incomprensible que ara algun partit votàs diferent al Senat per obediència a Madrid».

Per part seva, el senador Vicenç Vidal ha declarat que «Calvià i totes aquestes propostes per a millorar la vida de la seva ciutadania són possibles i seran presents en el debat perquè comptam amb una veu pròpia».