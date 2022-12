El PI diu que és un «fracàs estrepitós» del Govern que el català deixi de ser un requisit per als sanitaris de les Balears

El PI-proposta per les Illes Balears ha considerat que el Govern i la direcció de Política Lingüística «han fracassat estrepitosament» en relació a l'objectiu de comptar amb una normativa «que garanteixi que els sanitaris de les Balears puguin interactuar en les dues llengües oficials».

«No entenem que l'Executiu de Francina Armengol no tengui cap normativa que garanteixi els drets lingüístics dels usuaris de la sanitat i que, al cap d'un any del rebuig del Tribunal Suprem al decret que el regulava, encara no s'hagi fet res sobre aquest tema», ha dit el portaveu parlamentari de la formació, Josep Melià.

Segons ha explicat El PI aquest divendres en nota de premsa, la regulació «ja era prou flexible», perquè permetia l'accés sense acreditar coneixement de català per a després condicionar la carrera professional a la seva acreditació.

«Els professionals sanitaris han de poder entendre als pacients, parlin la llengua que parlin; ja que el Govern especula fent decrets llei com a xurros, que es posi les piles», ha sentenciat Melià, que ha sol·licitat una regulació «com toca» i que garanteixi el coneixement lingüístic amb la flexibilitat de la norma.