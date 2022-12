EUIB: «Una aerolínia pública és una cosa absolutament necessària, com ho seria fer el mateix amb una empresa de transport marítim i una banca»

El diputat menorquí d’Esquerra Unida Illes Balears (EUIB), Pablo Jiménez, ha explicat, en resposta a la PNL presentada per MÉS per Mallorca per a la creació d’una aerolínia pública, que des del Grup Parlamentari d’Unides Podem es comparteix la idea i la necessitat de disposar d’uns serveis de transports públics el més amplis possibles. I això, xerrant d’un arxipèlag, passa per disposar, també, d’una empresa de transport aeri pública que cobreixi les necessitats de la ciutadania.

Tal com ha explicat Jiménez, el seu grup parlamentari hi vota a favor «per un principi general bàsic de recuperar per a allò públic el que mai havia d'haver passat a mans privades».

Per a Unides Podem, recuperar una aerolínia pública és una cosa «absolutament necessària, com ho seria fer el mateix amb una empresa de transport marítim i, amb absoluta urgència, recuperar una banca pública, una empresa energètica i una de telecomunicacions». Amb això, remarca, s’evitaria «l'especulació rampant de les multinacionals i grans corporacions que s'enriqueixen a costa d'empobrir la ciutadania. Una especulació afavorida pel cúmul de privatitzacions realitzat pel bipartidisme durant tants anys». «Si Iberia no s'hagués privatitzat, avui no en parlaríem probablement, si Endesa i Gas Natural no haguessin estat privatitzades avui no passarien fred a l'hivern una part de la població, si avui comptéssim amb un parc públic d'habitatge totes les persones podrien accedir-hi a un habitatge digne sense deixar-s'hi el sou», ha remarcat Jiménez.

Per a Unides Podem, amb una aerolínia pública desapareixerien els problemes de connexió de les Illes, i singularment els d'una illa com la de Menorca, la qual té problemes recurrents amb les connexions amb Madrid i Barcelona. A més, Jiménez ha explicat que, tot i estar d’acord en el fons de la proposta, no se saben o no queden clares certes idees proposades, com ara saber si es convertiran els préstecs en accions, si un dels dos préstecs l’assumirà l’Estat, la compra d’accions, etc. Per la qual cosa, Unides Podem s’ha abstès a la votació. A banda, des d’UP es creu que si l'Estat fa l'esforç inversor el normal és que assumeixi també la gestió de l'empresa nacionalitzada i, a banda, també es creu que aquest no és un problema només de les Balears sinó també del conjunt de l'Estat.

Pel que fa al punt on es demana la gestió directa dels aeroports, Jiménez ha explicat que és «inviable», ja que la gestió de l'espai aeri a tota Europa correspon als estats. A l’Estat espanyol les competències en matèria d'estructura, gestió i circulació aèria corresponen als ministeris de Defensa i Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. A més, caldria canviar el punt 20 de l'art. 149 de la Constitució espanyola que indica el mateix. «No és que estiguem en contra de modificar la Constitució que al nostre parer requereix de profunds canvis, sinó que creiem que aquest punt en concret té molt a veure amb el marc de seguretat aèria europea», ha puntualitzat Jiménez.