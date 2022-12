El Pi demana al Govern d'Armengol que torni a negociar la transferència de costes

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha demanat a Francina Armengol, presidenta del Govern de les Illes Balears, que l'executiu torni a negociar amb el Govern Central la transferència de la competència de costes i litoral que es farà efectiva el pròxim 1 de juliol de 2023.

«Les decisions sobre les nostres costes s'han de prendre des de les Illes Balears i no des d'un despatx a Madrid», ha assegurat Melià. El portaveu, per exemplificar l'impacte que aquesta mesura tindrà en l'autogovern i l'autonomia política de les Illes Balears, ha explicat que seria com si la Conselleria de Salut volgués fer un nou centre sanitari i hagués de demanar permís a Madrid per fer-ho. «Això no té cap sentit, no millora l'eficiència, ni la rapidesa en la gestió, tot el contrari, l'únic que fa és posar més entrebancs burocràtics», ha conclòs.