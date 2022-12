El Parlament debatrà aquest dimarts sobre la creació d'una aerolínia pública

El ple parlamentari d'aquest dimarts dia 13 de desembre vendrà marcat per un debat general sobre els efectes de la inflació, la planificació de sessions parlamentàries extraordinàries durant el mes de gener o reformes legislatives de menor trascendència. A més, es debatran un seguit de proposicions no de llei impulsades per diverses de les formacions polítiques que conformen l'hemicle.

Més per Mallorca ha recordat que «el dret a volar per part de la ciutadania és una necessitat que a Balears es torna estratègica des del punt de vista de la competitivitat econòmica d'aquest territori». Per aquest motiu, i davant la «greu situació» que està patint el transport aeri, la formació ecosobiranista proposa instar l'Estat que garantesqui l'existència d'una oferta de vols apropiada per a les empreses i la ciutadania, tant des del punt de vista del nombre de rutes, com de les freqüències i el preu. A més, proposarà al Parlament la creació d'una aerolínia de gestió pública, resultant de l'adquisició d'Air Europa mitjançant la conversió en accions dels diners concedits a la companyia en préstecs participatius.

El grup parlamentari d'El Pi, per la seva banda, presentarà també una PNL, que versarà sobre l'oferta d'un tractament «més just» dels docents que aproven una oposició però es queden sense plaça. La formació critica el tracte que reben els opositors a les places públiques del sector educació que no demostren mèrits suficients per a aconseguir plaça, per la qual cosa romanen en una d'interinatge amb moltes menys garanties.

Referent també l'accés a la funció pública, el PP hi proposa també una PNL, en aquest cas sobre el personal mèdic a Atenció Primària. La formació considera deficitària la presència de metges especialistes en Medicina de Família i Comunitària als centres de salut no hospitalaris de Balears, per la qual cosa proposen mesures per a garantir que el sistema d'elecció de places de residència no deixi llocs deserts.