Convocada una concentració davant el Parlament a favor de la Llei Trans

L'associació Ben Amics i altres entitats dedicades a la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+ han convocat, per aquest dissabte a les 18 hores, una concentració per a exigir l'aprovació de la 'Llei Trans'. La protesta, que tendrà lloc davant la seu del Parlament, al carrer Conqueridor de Palma, s'emmarca en l'acció unitària estatal que reivindica el reconeixement dels «drets humans, sense retallades, per a tothom».

L'actual presidenta de Ben Amics, Maria Galmés, ha explicat que el motiu de la concentració és exigir que «no acabi l'any sense aprovar-se la Llei Trans». A més, ha reivindicat, que «inclogui de manera irrenunciable la identitat de les infàncies i adolescències trans, de les persones no binàries i dels migrants trans».

«Necessitam una llei que garantesqui la igualtat real, per a poder accedir a tots els drets en igualtat de condicions. Fa falta una legislació amb polítiques públiques, educatives, sanitàries, administratives i culturals. En definitiva, una llei per a tothom, perquè la Llei Trans és una llei per als drets humans», ha conclòs.