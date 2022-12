Propostes del Jovent Republicà de Mallorca al programa electoral de Més per Mallorca

El Jovent Republicà de Mallorca ha fet públiques aquest divendres dia 9 de desembre les propostes que la formació ha aconseguit incorporar al programa electoral de Més per Mallorca per a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i al Consell de Mallorca, previstes el maig de 2023.

Una vintena de propostes que incideixen sobre qüestions tan rellevants com l’accés a un habitatge digne, les condicions laborals dels treballadors del sector turístic, la promoció de la llengua catalana en àmbits com la Universitat o la cultura, la dignificació i impuls de la pagesia o la salut mental del jovent. En concret, proposen mesures com estudiar la viabilitat de la renda bàsica universal, limitar l’activitat de les empreses de treball temporal, facilitar l’accés i la tinença de la terra amb préstecs públics, o combatre la ludopatia i les cases d'apostes.

Entre les propostes presentades, destaquen la creació del sistema de 'Beques Fuster', que beneficiarien l’alumnat de la UIB que vulgui cursar un curs en alguna universitat dels Països Catalans. «Feim feina per incidir. Incidim per transformar la realitat que viu el nostre país, una realitat duríssima contra els joves que no podem desenvolupar un projecte de vida a ca nostra» ha declarat Josep Prohens, portaveu de l’organització.