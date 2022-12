MÉS aposta per un nou pacte polític entre la ciutadania i Espanya, «que blindi l‘autogovern, els drets i les llibertats de les Balears i Pitiüses»

El coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, acompanyat del diputat Joan Mas ‘Collet’, han presentat una Proposició no de Llei (PNL) que la formació ha registrat al Parlament.

El text presentat aquest 6 de desembre, dia en què Espanya celebra l’aniversari de l’aprovació del referèndum de la Constitució espanyola de 1978, insta el Parlament a constatar que l’Estatut d'Autonomia de les Illes Balears de 2007 ha acabat el seu cicle.

En aquest sentit, des de MÉS per Mallorca aposten per iniciar la negociació d‘un «nou pacte polític entre la ciutadania del país i el Regne d’Espanya, que blindi l‘autogovern, els drets, les llibertats i els interessos de les Illes Balears i les Pitiüses, a partir de l’actualització de la sobirania il·legítimament derogada».

En aquest sentit, Lluís Apesteguia ha apuntat que «volem aprofundir en la democràcia i l’autogovern, perquè les dues coses signifiquen unes millors condicions de vida per a la ciutadania; no pot ser que la Constitució sigui un corsé a l’hora d’emprendre mesures a favor de l’habitatge o el foment de l’economia local, i no pot ser que l’Estat incompleixi sistemàticament l’Estatut i boicotegi les polítiques de decreixement que duim a terme les institucions pròpies de les Illes Balears».

El diputat Joan Mas ‘Collet’ ha assenyalat que «és imprescindible iniciar un nou procés constituent, tant de l’Estatut d’Autonomia com de la Constitució espanyola. El model actual està caducat. A dia d’avui, només la població major de 62 anys va poder votar-la».

Per altra part, la PNL presentada també insta el Parlament a considerar il·legítima l’aprovació dels Decrets de Nova Planta, fruit de la invasió d’un territori sobirà per part d’un regne estranger, així com l’ocupació militar posterior i la imposició en aquesta terra de la política, administració, legislació i cultura de Castella.

Finalment, la iniciativa impulsada per MÉS per Mallorca insta el Parlament a constatar que els períodes democràtics viscuts a l'Estat espanyol han estat condicionats per aquestes ocupacions i imposicions, per la qual cosa consideren que el Govern espanyol ha de promoure un nou procés constituent que suposi un pacte entre ciutadans lliures i entre pobles lliures.