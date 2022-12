Creus que es podrà revalidar el pacte d'esquerres després de les eleccions de 2023?

Falta menys de mig any per a les eleccions al Parlament, als consells i als municipis de 2023. Els partits polítics ja han començat a posar la seva maquinària en marxa per afrontar una cita decisiva que decidirà el futur de les Balears durant els quatre anys vinents.

Per part de l'esquerra, PSIB-PSOE, MÉS i Unidas Podemos cerquen revalidar els actuals resultats i així poder consolidar el pacte d'esquerres a l'arxipèlag. Si la suma dels tres partits dona per a tornar a governar, Francina Armengol podria encarar la seva tercera legislatura al capdavant de l'Executiu i així consolidar les polítiques progressistes.

Per part de la dreta, el PP de Marga Prohens cercarà capgirar els resultats i aconseguir la majoria en el Parlament. Amb tot, és probable que una suposada victòria dels conservadors no sigui suficient per a governar en solitari. Així, el PP es veurà abocat a pactar amb altres forces i haurà de triar entre la moderació que representa El Pi o l'extrema dreta més reaccionària de Vox.

Així, donada aquesta situació, dBalears demana als seus lectors si creuen que es podrà revalidar el pacte d'esquerres després de les eleccions de 2023. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, l'esquerra sumarà majoria i podrà consolidar les seves polítiques progressistes.

-No, el PP guanyarà, però haurà de triar entre la moderació d'El Pi o l'extrema dreta de Vox per a formar Govern.