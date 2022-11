[VÍDEO] Dia històric al Parlament: Prospera per primera vegada una Iniciativa Legislativa Popular

El Parlament ha votat aquest dimarts a favor de l'admissió a tràmit, per primer pic, d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Aquesta fita històrica ha estat impulsada pel GOB d'arreu de les Illes Balears.

Així, una àmplia majoria de 31 diputats de la cambra varen votar a favor (18 abstencions i 4 en contra) d'admetre a tràmit la Iniciativa Legislativa Popular de Benestar per a les Generacions Presents i Futures. La Iniciativa ha comptat amb el suport i l'empenta de multitud de gent arreu de les Illes entre fedataris, persones implicades en la recollida de signatures, organitzant actes de difusió i suport, entitats signants de manifest i evidentment, les més de 12.000 persones que han avalat la proposta amb la seva firma.

Es tracta d'una fita històrica perquè es tracta de la primera llei que planteja com a fonament jurídic la justícia intergeneracional i obliga a polítiques no curtterministes que no comprometin el benestar de les generacions futures, tenint en compte, a més, els incerts escenaris de les crisis que ja són aquí i que tendiran a empitjorar-se (ecològica, energètica, climàtica, econòmica i social). És pionera també perquè, a més, aquesta proposta de llei és d'iniciativa popular; un fet que dona més transcendència a la responsabilitat política que cal assumir des de les institucions davant un moment de circumstàncies crítiques sense precedents.

La proposta iniciarà ara la tramitació parlamentària i des del GOB ja han remarcat que vetllaran perquè es mantengui «l'esperit, el compromís i el repte» que han plantejat al Govern com a ciutadania.