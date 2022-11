[VÍDEO] Els partits del Pacte presenten una iniciativa de suport a la professora de La Salle

Els partits que conformen el Pacte de Govern (MÉS per Mallorca, Unides Podem i PSIB-PSOE) han registrat una iniciativa al Parlament perquè la cambra autonòmica se solidaritzi i mostri suport a la professora del col·legi La Salle de Palma, víctima d’amenaces i insults per part de l'extrema dreta i entitats afins per fer complir el reglament de funcionament del centre.

En concret, la Proposició no de Llei, que es durà a debat i aprovació al Ple, demana, a més de la solidaritat i suport de la cambra a la professora, que el Parlament també condemni i denunciï aquestes amenaces i insults. A més, s’insta la cambra autonòmica a declarar «intolerable» la instrumentalització política que certs grups polítics fan de l’educació i la llengua.

Un darrer punt d’acord demanarà al Parlament que reconegui la tasca professional i l’esforç de tots els docents, els claustres i els equips directius que fan feina a tots els centres de les Illes per a aconseguir tenir una educació de qualitat i que formi l’alumnat en els valors democràtics i de respecte.

El diputat de MÉS per Mallorca, Joan Mas, ha expressat el suport dels grups del pacte al col·lectiu docent i, en especial, a la professora assetjada per l'extrema dreta. Mas ha reclamat també que aquest tipus de conflictes s'han de resoldre dins els mateixos centres educatius i ha assenyalat aquells que «només cerquen rebentar la convivència als centres educatius». En aquest sentit, Mas ha deixat clar que el Parlament s'ha de posicionar al costat de la víctima i dels docents.

Per la seva part, la diputada d'Unides Podem, Gloria Santiago, ha afirmat que «la docent que ha patit els atacs i amenaces ha de saber que Unides Podem està amb ella», i ha expressat la seva «més ferma condemna a les amenaces que ha rebut la docent». Santiago ha explicat que les amenaces «ens recorden a una època molt fosca de la història del nostre país, a la qual no hem de tornar. En aquest cas, els partits polítics han de demostrar altura de mires i una gran responsabilitat».

Finalment, el diputat del PSIB-PSOE, Enric Casanova, ha lamentat «la instrumentalització política per part de la dreta» i ha tornat a demanar al PP que es posicioni clarament. «El Partit Popular no es pot mantenir equidistant i sense dir res; tots els partits hem de demanar respecte pels valors democràtics, perquè no es pot criminalitzar una persona per haver fet la seva feina amb professionalitat», ha insistit el diputat.

@EnrCasanova Des del @GPSocialistaIB i els partits del Pacte hem presentat una iniciativa de suport a la professora de la @LaSallePalma.



Les aules són entorns de feina i convivència on els docents tenen una responsabilitat i ens posam al seu costat.#AlTeuCostat pic.twitter.com/SFhXWxsz6X — PSIB-PSOE (@psibpsoe) November 29, 2022