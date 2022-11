[VÍDEO] Armengol respon a l'extrema dreta: «Això no va de banderes, va de l'autoritat dels docents dins les aules»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha acusat aquest dimarts Vox d'instigar l'odi contra els professors» i ha considerat que el conflicte al centre La Salle de Palma «no va de banderes», sinó de «l'autoritat dels docents dins les aules i dels valors que volem tenir com a societat».

Així ho ha expressat Armengol, al ple del Parlament, després de ser demanada pel tema per l'extrema dreta.

Davant d'aquesta situació al col·legi La Salle, Armengol ha traslladat «un missatge de responsabilitat» al Parlament. «La Conselleria d'Educació i aquest Govern hem actuat com sempre. Primer, l'inspector hi va anar aquest dilluns, treballant amb el centre educatiu com sempre, donant suport a la comunitat educativa com sempre i aclarint la situació», ha assenyalat.

Segons ha defensat, «aquest cas no va ni de banderes ni de futbol. Aquest cas va d'una cosa molt clara: les normes de convivència les marquen els professors, tal com marca la llei educativa».

La presidenta ha lamentat, a més, que «una professora, per fer la seva feina, està sent amenaçada de mort a les xarxes, la seva filla ha estat mostrada a les xarxes i també l'adreça d'on viu».

Finalment, la presidenta de l'Executiu ha acusat Vox d'instigar que hi hagi odi contra els professors i que es promogui la violència contra els docents de les Balears. «Això no és democràcia, això és feixisme», ha conclòs.

Armengol critica el «silenci eixordador» del PP

En acabar la resposta al portaveu de Vox, la presidenta del Govern ha expressat que li preocupa especialment el «silenci eixordador» del PP Balears amb aquest cas.

Armengol ha censurat l'«equidistància» del PP després de les amenaces de mort a la professora de La Salle de Palma i ha afegit que «això no és possible en democràcia». Per això, li ha demanat «condemnar les amenaces i l'odi».