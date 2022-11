Els Pressupostos Generals de l'Estat destinaran 400.000 euros a l'OCB i el GOB

Els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2023 inclouran dues partides de 200.000 euros per al Grup Balear d'Ornitologia (GOB) i l'Obra Cultural Balear (OCB). Així ho han explicat aquest dijous en roda de premsa el coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, i el senador autonòmic Vicenç Vidal, que han recordat que aquests compromisos se sumen als 20 milions que els PGE transferiran per a infraestructures hidràuliques.

Vidal i Apesteguia han detallat, a més, 67 esmenes més per un valor total d'uns 1.178 milions d'euros, que «també lluitaran».

Pel que fa al conjunt d'esmenes, Vidal ha remarcat la reclamació de la cessió de totes les propietats de la Sareb, la transferència al Govern espanyol del cost del manteniment de Marivent (més d'un milió d'euros), 30 milions per a un Pla de Treball a les Balears, 16 milions per a equiparar les víctimes de violència i terrorisme i cinc milions per al plus d'insularitat.

En matèria fiscal, MÉS ressalta la consecució del Règim Fiscal, encara que insisteix a reclamar-ne un diferenciat. «Si les Canàries en tenen, per què no les Balears?», ha assenyalat Vidal.

En qüestions de drets socials, economia, violència masclista i feina, MÉS presentarà esmenes per a l'impuls dels jutjats de Formentera (300.000 euros) i per al desenvolupament de plans contra els trastorns alimentaris i d'ajuda a l'entitat 3 Salut Mental (un milió d'euros cadascuna).

En matèria de transició energètica, Vidal ha reclamat la implicació de l'Estat en la protecció de la posidònia, i ha presentat una esmena en aquest sentit per valor d'un milió d'euros.

MÉS per Mallorca, alhora, ha reclamat via pressupostos la cessió de diverses instal·lacions i infraestructures militars, algunes que són finques d'interès ambiental i també perquè es destinin a habitatge.

Les esmenes en matèria de transport terrestre per al conjunt de l'arxipèlag sumen 21 milions d'euros, alhora que s'insisteix a finançar els convenis de carreteres de Mallorca (60 milions), Menorca (vuit milions), Eivissa (14 milions) i Formentera (vuit milions).

La formació ecosobiranista vol que els PGE del 2023 incloguin 40 milions per a finançar les següents fases del tramvia de Palma, perquè es garanteixi el finançament.

També en matèria d'habitatge, reclamen que a les Balears el bo d'habitatge sigui un 15% més alt, atenent la realitat dels preus a l'arxipèlag.

MÉS per Mallorca ha recordat que el 2021 no va donar suport als comptes estatals per no contenir el factor d'insularitat i que els darrers sí que varen comptar amb el seu vot favorable en incloure el factor d'insularitat, dotacions per a l'impuls del català i Menorca Talaiòtica i haver aconseguit el compromís de la transferència de Costes.