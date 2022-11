El partit Per Balears presenta l'equip d'Inca amb l'objectiu de «dinamitzar, reactivar la ciutat i recuperar el seu esplendor»

Per Balears (XBalears) ha presentat el nou equip local de la formació a Inca amb l'objectiu principal de «dinamitzar, reactivar la ciutat i recuperar el seu esplendor fugint dels personalismes i populismes». El nou projecte regionalista es presenta a Inca encapçalat per un equip liderat per la portaveu, Mar Navarro, a qui acompanyen Catalina Martorell, Antoni Ferrer, Jaume Estrany, Narcis Feixas, Juan Manuel Alonso, Pere Soler, Inés Planes, Toni Andreu Ferriol, Francisca Rosselló, Joan Toni Llobera, Mina Chourak i Margalida Llompart.

L'acte ha estat encetat per Pere Soler qui ha manifestat que «són temps convuls i necessitam polítiques distintes, allunyades del populisme, basades en la planificació estratègica, l'excel·lència en la gestió i sobretot en la veritat. Aquest ha estat i serà el tarannà d'aquest equip humà».

La portaveu Mar Navarro ha expressat que aquest projecte «ha nascut sent conscient que la política està desgastada i hem de reconstruir la imatge de la política». Així mateix el nou projecte treballarà «sota la solidaritat i la participació, propiciarem espais de confluència entre les diverses cultures existents a Inca», ha subratllat Navarro qui ha explicat que encara que Per Balears «sigui un partit integrador», la formació neix «en clau balear en defensa del patrimoni inquer i balear que inclogui les quatre illes sense deixar a cap per sota».

A més, els integrants han ressaltat els eixos sobre els quals es basa aquest nou espai, entre ells s'ha destacat «la necessitat de fer polítiques que duguin a Inca empreses, mitjançant un entorn favorable, accelerant la construcció d'infraestructures imprescindibles, així com reactivant el teixit econòmic».

En la presentació la presidenta de Per Balears, Paquita Ribas, ha celebrat que «la maquinària del projecte estigui en marxa», en aquest sentit, ha volgut ressaltar «la combinació d'experiència, joventut, il·lusió i compromís amb el qual compta les persones que formen XBalears».