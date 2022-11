Francesc Antich abandona la presidència de l'Autoritat Portuària de les Balears per motius de salut

El president de l'Autoritat Portuària de les Balears (APB), Francesc Antich, ha comunicat a la presidenta del Govern, Francina Armengol, la seva renúncia al càrrec pels problemes de salut «que li impedeixen continuar amb el compromís adquirit al capdavant de l'organisme portuari».

L'APB ha explicat que Antich ha presentat aquest dimecres la seva renúncia a través del registre de l'administració autonòmica, que serà efectiva a finals del mes de novembre.

Francesc Antich Oliver va ser nomenat president de la APB el 26 de setembre de 2020 per ordre ministerial publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat, una vegada designat per a ocupar el càrrec pel Consell de Govern després de la sortida de Joan Gual de Torrella, investigat per un cas de presumpta corrupció.

Antich va ser, a més, president del Govern en dues legislatures (1999-2003 i 2007-2011) i senador entre 2011 i 2019. Abans d'ocupar el càrrec de president de l'APB exercia el càrrec d'advocat del Patronat Municipal de l'Habitatge i de la Rehabilitació Integral de Barris de l'Ajuntament de Palma.