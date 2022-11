MÉS proposa recuperar el Servei de Suport per a l'Aprenentatge del Català a primària i secundària

MÉS per Mallorca ha proposat avui recuperar dins la Conselleria d’Educació el Servei de Suport per a l'Aprenentatge de la Llengua Catalana a primària i secundària, suprimit durant la legislatura del PP i de José Ramón Bauzá. El coordinador i candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha anunciat la proposta de la formació ecosobiranista durant la reunió que ha mantingut amb representants dels sindicats i entitats del sector educatiu. En aquest sentit, aposten per dotar dels recursos i necessaris aquest servei per tal que coordini, assessori i doti d’eines les actuacions per facilitar i millorar l’ensenyament del català als centres educatius i al personal docent.

Durant la trobada amb representants d’Unió Obrera Balear (UOB), Associació de Directors i Directores d’Educació Infantil i Primària de Mallorca (ADIPMA), Associació de Directors de Secundària de Mallorca (ADESME), Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears (UCTAIB), i la Plataforma 0-3, MÉS per Mallorca també ha anunciat que durant la pròxima legislatura establirà un pla de formació específic per tal que els i les mestres tenguin els coneixements i les eines necessàries per assegurar l’aprenentatge de la llengua catalana com a llengua d'arrelament i cohesió social.

El candidat de MÉS a la presidència del Govern ha apuntat que «l'ús social del català ha de ser una prioritat com a país davant el retrocés que està patint, i l’escola és un espai fonamental per tal de preservar la nostra llengua. Com a societat hem de fer un gran pacte per aconseguir que la llengua catalana sigui la llengua d'ús normal arreu del territori de Balears, i això passa necessàriament pels centres educatius».

7% del PIB a Educació i augment de les ajudes per a estudiants universitaris

Per altra banda, Apesteguia, juntament amb Jaume Alzamora, Neus Truyol i Marta Carrió, han presentat als representants de sindicats i entitats educatives altres propostes en matèria d’educació incloses dins el programa electoral de MÉS per Mallorca, aprovat el passat 3 de novembre per part de l’assemblea. En aquest sentit, des de la formació ecosobiranista destaquen que vetllaran per un finançament mínim del 7% del PIB destinat al sistema educatiu, amb la finalitat de dotar-lo amb els recursos necessaris per desenvolupar un model de qualitat, gratuït i universal, que vagi fonamentant la nostra priorització d’escola pública, laica i en català.

L’impuls a la gratuïtat del transport escolar a les etapes no obligatòries, concretament de Batxillerat i Formació Professional, també serà una de les fites a assolir durant la pròxima legislatura, així com l’ampliació de les ajudes per a estudiants universitaris que s’han de desplaçar fora de la seva illa de residència per poder cursar estudis superiors.

Des de MÉS per Mallorca impulsaran també un Decret de reducció de ràtios per tal de continuar reduint-les a totes les etapes educatives. A més, també aposten per l'assumpció i la implicació per part del Govern respecte de les competències de l'educació 0-3, que ara mateix recauen sobre els ajuntaments, administracions sense competències en matèria d'educació.