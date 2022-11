Cladera es defensa de la polèmica turística: «La llei de turisme de les Balears ens ajudarà a consolidar el canvi de model que necessitam»

Les Joventuts Socialistes de les Illes Balears han celebrat aquest dissabte una taula rodona sobre turisme en el context de la seva escola de Formacció 2022- Júlia Petrus, on han participat Catalina Cladera, secretària general del PSOE de Mallorca; Javier Pascuet, Director de Turisme de l'Ajuntament de Calvià; i Pepe Mercadal, secretari d'organització de Joventuts Socialistes.

La presidenta del Consell, ha defensat la seva gestió en matètria turística i ha fet valdre l'aprovació de la nova llei turística de les Balears perquè «la llei aporta uns paràmetres de sostenibilitat i circularitat que ens ajudarà a consolidar el canvi de model que necessiten les nostres illes».

A més a més, Cladera ha afegit que «a diferència de la dreta, el PSOE té molt clar quin és el rumb, i de quina manera hem de definir el model turístic que volem per a les Balears, tenint en compte aspectes com la nostra cultura, la nostra llengua, el nostre patrimoni, o la nostra història».

Polèmica a Londres

Les declaracions de Cladera es poden inscriure en la polèmica viscuda els darrers dies arran de la partició de la institució insular a la World Travel Market de Londres. Així, el Consell de Mallorca ha demanat aquest dissabte als hotelers, en concret a la Federació Hotelera de Mallorca (FEHM), que no «donin crèdit» a les «informacions tergiversades» per part del diari 'The Sun', que assegurava que el Consell «no vol turistes anglesos». «Sempre s'ha comptat amb aquest turistes», ha assegurat Andreu Serra, conseller de Transició, Turisme i Esport.