El Pi Palma exigeix «acabar amb la infrautilització» dels aparcaments dissuasius de Palma

El Pi Palma reclama «acabar amb la infrautilització» dels aparcaments dissuasius de la ciutat a fi de «garantir un millor aprofitament d'aquests espais i fer-los atractius per als ciutadans». «Garantir que aquests pàrquings siguin d'utilitat i donar facilitat als ciutadans per fer servir aquestes instal·lacions és primordial per descongestionar el centre», remarquen.

Així mateix, apunten que «manca també una feina de difusió per al coneixement de l'existència d'aquests pàrquings, ja que molts ciutadans o bé no en tenen constància o bé dubten de la possibilitat d'arribar bé al centre».

Per altra banda, El Pi també reclama la instal·lació de «marquesines fotovoltaiques amb bateries perquè els cotxes es puguin carregar de dia i de nit».