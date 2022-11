MÉS rebutja la presència de Felipe VI a Mallorca i li reclama que retorni Marivent

MÉS per Mallorca ha anunciat que cap càrrec de la formació assistirà als actes que arranquen a partir d’aquest dijous amb motiu de la Conferència Anual del Comitè Internacional de Museus i Col·leccions d’Art Modern (CIMAM), els quals tendran lloc al Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB) i al Museu d’Art Contemporani Es Baluard, a Palma.

En aquest sentit, des de MÉS per Mallorca rebutgen la presència del Felipe VI a Mallorca i exigeixen a la família reial espanyola el retorn de l’ús del Palau de Marivent al Govern de les Illes Balears, ja que l'any 1966 Annunziata Marconi, viuda de Saridakis, el va donar a la diputació provincial de Mallorca, predecessora de l’actual Consell de Mallorca, amb la condició que el palau fos un museu obert i, excepcionalment, pogués ser emprat com a residència per a caps d’Estat estrangers.

El coordinador general i candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha apuntat que «la família reial espanyola ocupa de forma irregular Marivent en contra de la voluntat de la família de Saridakis. Per aquest motiu, exigim a Felip VI que torni a les institucions de les Illes Balears l'ús de tot el palau».