El Pi presentarà una esmena a la totalitat als Pressupostos perquè «no hi ha una aposta per la diversificació econòmica»

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha anunciat que la formació presentarà una esmena a la totalitat al projecte de llei de Pressupostos de les Balears «per l'elevada pressió fiscal, perquè no es redueix l'endeutament i no es fa una aposta decidida per la diversificació econòmica».

Segons Melià, a les Illes Balears tenim la pressió fiscal més alta de l'Estat espanyol, mentre que el Govern Armengol «no pren mesures per reduir-la»: «Nosaltres proposam eliminar l'impost de transmissions per a la compra del primer habitatge, l'impost de successions entre familiars, també per reduir l'IRPF per a compensar la inflació mentre que el Govern incideix en una política de tributació molt alta que El Pi no comparteix».

Així mateix, el portaveu ha assegurat que amb l'elevada recaptació per part de l'executiu s'hauria d'apostar per reduir l'endeutament i tenir una administració amb més solvència financera a mitjà i llarg termini: «Continuam generant dèficit, el Govern no està quadrant les entrades i sortides dels nostres pressupostos. Tampoc veim una aposta real i decidia per la diversificació econòmica».

Amb tot, Melià ha finalitzat la seva intervenció recordant que per al Govern hi continua havent grans oblidats com el petit i mitjà comerç o com l'escola concertada. També ha criticat que «ni els membres del Govern saben si estan a favor o en contra de la promoció turística».