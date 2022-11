MÉS per Mallorca: «És imprescindible que el Govern deixi de fer promoció turística a les grans fires internacionals»

El coordinador general i candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, ha recomanat aquest dilluns que s'implementi ja per part del Govern la proposta de la formació de suprimir la promoció turística per part de l'executiu autonòmic, especialment a les grans fires com la World Travel Market que arranca avui a Londres, i que centri la seva activitat en la gestió turística sostenible, tal i com consta al programa electoral 2023-2027 ecosobiranista, aprovat el passat dijous en assemblea.

En aquest sentit, Apesteguia ha apuntat que «les dades de saturació turística registrades enguany, sumat a les previsions per a les pròximes temporades, fa imprescindible avançar la proposta de MÉS per Mallorca que el Govern deixi de fer promoció turística a les grans fires internacionals».

El candidat de la formació ecosobiranista a president del Govern ha recordat també que les previsions d'Aena i del Ministeri de Foment són les d'augmentar un 55% el nombre de passatgers anual de l'aeroport de Palma entre 2022 i 2026. A més, apunten també que segon va publicar l'Institut Balear d'Estadística (IBESTAT) la setmana passada, dia 5 d'agost a Mallorca hi va haver una pressió humana d'1.473.973 persones en un sol dia, xifra rècord.

Pel que fa al Consell, des de MÉS per Mallorca defensen que la institució insular reorienti la seva activitat per a la sostenibilitat del sector amb dos grans objectius: decreixement i diversificació. A més, es marquen com a fita eliminar totes les places existents a la borsa, mantenint-la només com a element de gestió i regulació pública de les places turístiques, reduint d'aquesta manera el sostre de places.