MÉS: «L'exclusió de la dona en el relat artístic continua sent un problema de base i requereix una constant atenció»

Aquest dijous s’ha aprovat una Proposició no de Llei de MÉS per Mallorca per tal de promocionar les dones creadores i intèrprets contemporànies, la seva producció i el seu llegat històric.

«El fet és que és evident que la presència de dones i homes a l'àmbit de l'oferta cultural no correspon a la realitat social. L'exclusió de la dona en el relat artístic continua sent un problema de base i requereix una constant atenció, ja que les dones tenen dret a anunciar-se com a creadores, artistes i intèrprets. En aquest sentit, cal apuntar que mentre que a gran part de Facultats de Belles Arts les dones representen més de la meitat de l'alumnat, els espais escènics segueixen pràcticament buits del contingut realitzat per les dones. Així, no són només les dones que perden l'oportunitat d'expressar la seva creativitat, sinó que la ciutadania perd la meitat de la seva expressió cultural», han explicat.

Des d’aquest punt de vista, l'Administració ha de garantir espais i promoure iniciatives per tal de fomentar condicions d'igualtat. Segons el diputat de MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat, «és necessari que es prenguin mesures tant per promoure la producció cultural de les dones com per fer-les més presents a l'oferta cultural». «Es tracta de canviar segles d'invisibilització, si els referents que tenim són més diversos també ho serà la nostra manera de compartir la realitat», ha afegit Ensenyat. A més, ha assegurat que «els ecosobiranistes apostam per la recuperació de la memòria històrica de les dones i promoure polítiques culturals que facin visibles les seves aportacions al patrimoni i a la cultura de les Illes Balears».

Finalment, Ensenyat ha recordat que, a més d’aquesta situació, falten dades als estudis i les estadístiques realitzades entorn de la presència a l’oferta cultural d'artistes no binàries, queer, racialitzades, amb diversitat funcional, intel·lectual, etc.

Per totes aquestes raons, MÉS per Mallorca va presentar una PNL per tal que el Govern i els Consells Insulars desenvolupin accions de promoció i estímul adreçades a la creació, interpretació i comissariat protagonitzada per dones, així com la recuperació del llegat històric de les dones creadores i intèrprets.