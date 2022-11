El Pi aposta per l'eliminació del carril VAO: «S'ha de tenir ben clar el que es fa i per què»

La portaveu d'El Pi Proposta per les Illes Balears, Xisca Mora, ha reclamat que s'elimini el carril VAO fins que existeixen alternatives com la millora dels accessos a ciutat, més freqüències en el transport públic, aparcaments dissuasius. «Només amb dos dies hem pogut constatar la nul·la planificació de Sevillano. No han avaluat tota la problemàtica que podia suposar eliminar un carril en una de les zones on més embossos es produeixen de Mallorca i amb el volum de cotxes que hi circulen».

Així mateix, Mora ha assegurat que «aquesta és una via fonamental perquè connecta amb l'aeroport i no es poden fer experiments, ni invents, sinó que s'ha de tenir ben clar el que es fa i per què». I ha afegit que El Pi proposa que s'acabin projectes com els 500 metres del segon cinturó cap a Llucmajor, el tramvia fins a l'aeroport i més eficiència en el transport públic.

Amb tot, la portaveu ha criticat que amb vuit anys de pacte al Govern i al Consell no s'ha produït cap avanç substancial pel que fa a la mobilitat. «No tenim ni un metre més de xarxa ferroviària, ni conveni de carreteres, ni més freqüències en el transport públic, ni pes polític a Madrid per reclamar més finançament per millorar-ho».