Pablo Jiménez (Unides Podem): «Ja és hora que en aquest país es comenci a expropiar»

A la sessió plenària d’aquest dimecres, 2 de novembre, el diputat menorquí d’Unides Podem, Pablo Jiménez, ha intervengut fins a quatre vegades, en resposta a una moció de la dreta referida a l’habitatge per a joves; una altra referent a la Llei d’autoritzacions ambientals integrades; una tercera relativa als combustibles dels transport aeri i marítim, i una darrera relativa al conveni de carreteres.

Referent a la primera qüestió, d’accés a l’habitatge, Jiménez ha recordat que, des d’Unides Podem, «hem repetit aquí molts pics la necessitat de disposar d’un parc públic d’habitatge». I és que aquest ha estat un tema molt present durant tota la legislatura, perquè així ho és per Unides Podem, i així ho ha expressat repetidament a multitud de plens al Parlament. D’aquesta primera intervenció cal destacar el que ha estat una de les frases de la jornada, i possiblement de la legislatura: «N’hem xerrat també dels milers d’habitatges buits que a les Balears només suposen un bé amb el qual especular. És el moment de xerrar clar, ja és hora que en aquest país es comenci a expropiar».

En segon lloc, i referent a Llei d’autoritzacions ambientals integrades, del Govern, Jiménez ha explicat que el grup d’Unides Podem donarà suport a aquesta Llei per la necessitat que tenen les Balears de comptar amb una Llei així.« Aquesta ajudarà a reduir i controlar la contaminació de l’aire, del sol i de l’aigua, referint-se a tot tipus d'instal·lacions, tant públiques com privades. Les instal·lacions d’indústries diverses, explotacions ganaderes, de tractament de la fusta i el metall, així com un ample ventall d’activitats susceptibles d’infringir un gran impacte en les zones en les quals proposin desenvolupar la seva activitat. Aquesta Llei, a més, és molt important per tractar-se d’una autorització prèvia a l’activitat i s’atorga, o no, abans que qualsevol altra llicència requerida», ha detallat.

La tercera intervenció, una resposta referida als imposts al combustible del transport aeri i marítim, el diputat d’Unides Podem ha citat l’expert Pau de Vílchez, com a membre del Comitè d’Experts per la Transició Energètica i el Canvi Climàtic de les Illes Balears, el qual va intervenir dijous passat davant la Comissió d’Economia. Jiménez ha citat part de l’informe presentat per Vílchez, el qual no admet cap dubte: «No només cal esperar que la tecnologia redueixi les emissions d'avions i vaixells, sinó directament reduir el flux de visitants. Aquests no només generen emissions durant el desplaçament fins a les Illes, sinó també durant la seva estada, a més del propi consum energètic i de recursos hídrics, i de la producció de residus».

Així mateix, també ha recordat que al darrer informe del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) s’hi estima que, amb les polítiques climàtiques globals actuals, és impossible assolir els objectius de París. Des d’UP creuen que la taxa verda de la UE sobre combustibles fòssils de transport aeri i marítim no ha de repercutir en la ciutadania, per la qual cosa cal incloure-la al 75% del descompte de residents i no donar suport a l'exoneració de la taxa que es demana que afavorirà les grans empreses del sector del transport aeri i marítim.

Finalment, responent a la proposta de PNL relativa al conveni de carreteres, Jiménez ha declarat que «sembla obvi que s'hagin de complir els acords signats i és clar que els Consells de Mallorca i Menorca no han rebut encara les quantitats pendents signades amb el Ministeri, i que per tant és oportuna la reclamació». «Les inversions en carreteres ja només s'haurien d'utilitzar per millorar la seguretat viària, reduir la pressió automobilística sobre les carreteres i potenciar el transport públic. No per finançar noves megainfraestructures», ha conclòs el diputat d’Unides Podem.