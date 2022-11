Els xalets en rústic necessitaran un informe de paisatge favorable per obtenir llicència municipal

El Parlament ha aprovat aquest dimecres de matí el Projecte de Llei de Règim Jurídic i de Procediment de les Activitats Subjectes a Autorització Ambiental Integrada. La nova llei té per objecte evitar o, quan no sigui possible, reduir i controlar la contaminació de l'atmosfera, l'aigua i el sòl, a través de l'establiment d'un sistema de prevenció i control integrats de la contaminació, amb la finalitat d'aconseguir una elevada protecció del medi ambient en el seu conjunt.

Aquesta llei és aplicable a les instal·lacions ubicades a les Illes Balears, de titularitat pública o privada, en què es dugui a terme alguna de les activitats que enumera l'annex 1 del Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre: instal·lacions de combustió, indústria mineral, indústria química, gestió de residus, producció i transformació de metalls, indústria tèxtil, indústria del cuir, indústria agroalimentària i explotacions ramaderes, indústria derivada de la fusta, indústria del carboni i tractament d'aigües, entre d'altres.

Finalment, i des d'un punt de vista tècnic, la Llei ajudarà a millorar la tramitació de les autoritzacions ambientals integrades en el si de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. El fet és que l'experiència en l'aplicació de la normativa d'autoritzacions ambientals integrades i l'adequació a la normativa bàsica estatal de 2016, recomanava posar al dia la regulació autonòmica i fer-ho en un text normatiu propi i exclusiu de la matèria. Les novetats van en la línia de, per un costat, fer més àgil el procediment i augmentar la independència de qui avalua respecte de qui autoritza i, per l'altre, distingir nítidament el rol municipal, que se centra en l'aspecte urbanístic, i el de l'autorització ambiental integrada, que abastarà tot l'aspecte de la llicència d'activitats, una relació que havia quedat confusa a la regulació vigent.

Projectes en sòl rústic

MÉS per Mallorca ha inclòs dins la nova llei una esmena per tal que s'exigeixi un informe sobre paisatge als projectes que es vulguin desenvolupar en sòl rústic. És a dir, que els nous habitatges que tenguin una valoració negativa a l'informe de paisatge emès pel consell insular afectat i, per tant, puguin tenir un impacte significatiu sobre aquest, hauran de passar una avaluació d'impacte ambiental simplificada.

El cert és que el procés d'urbanització ha tingut àmplies conseqüències ambientals, donat que ha modificat la fisonomia de les zones agràries, suposant un empobriment, fraccionament i degradació dels nostres paisatges. Així, i en un context social de preocupació creixent per la transformació del territori, s'ha considerat necessari fer una passa més per a garantir la integració d'aquells usos que no són propis del sòl rústic, com és el residencial. Així, a través de l'esmena esmentada es modifica la Llei 6/1997, de 8 de juliol de sòl rústic de les Illes Balears, per tal d'incorporar un informe de paisatge previ i vinculant que haurà d'emetre el consell insular corresponent abans que els habitatges puguin obtenir llicència municipal.