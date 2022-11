MÉS per Mallorca presenta als municipis les mesures anticrisi i el nou Règim Fiscal Especial

MÉS per Mallorca ha començat recentment a Calvià una sèrie de trobades obertes a tota la ciutadania per tal de donar a conèixer les 25 mesures anticrisi anunciades recentment per part del Govern, així com també les anunciades pel Consell. A més, durant les trobades la formació ecosobiranista també presentarà els detalls del nou Règim Fiscal Especial per a les Balears anunciat fa unes setmanes.

Les reunions, les quals es duran a terme a diversos municipis de l'illa, comptaran amb la presència de Lluís Apesteguia, coordinador i candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, de Jaume Alzamora, secretari general i candidat al Consell, i dels consellers Miquel Mir i Final Santiago. El senador autonòmic Vicenç Vidal també hi assistirà per tal de donar a conèixer els detalls i la feina feta al Senat referent al nou Règim Fiscal Especial per a les Illes Balears.

Les trobades, iniciades el passat dijous a Calvià, continuaran el pròxim dia 9 a sa Pobla, i són obertes a tota la ciutadania que desitgi conèixer les mesures anticrisi que ha posat en marxa el Govern i el Consell, a més dels detalls del nou Règim Fiscal Especial per a les Balears.