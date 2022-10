El Pi proposa que el 50% de l'impost turístic quedi al municipi on s'ha recaptat

El PI-proposta per els Illes Balears ha proposat que el 50% de l'impost turístic, conegut com 'ecotaxa' quedi en els municipis que l'han recaptat perquè, ha recordat el portaveu de la formació centrista en el Parlament, «aquest impost està pensat per a fer front a externalitats negatives del turisme, no per a finançar mesures en relació a l'habitatge».

Segons ha informat El PI aquest dissabte, el portaveu de la formació en el Parlament, Josep Melià, ha proposat que la meitat de l'impost de turisme sostenible reverteixi directament en les zones d'on provenen els recursos.

«El PI canviarà aquesta situació. L'ecotaxa és per al medi ambient i per a la millora turística. El 50% d'allò recaptat quedarà en cada municipi i a la comissió, el Govern no tendrà majoria i haurà de consensuar», ha declarat Melià.

Així mateix, el portaveu ha assegurat que amb els darrers anuncis del Govern es «desnaturalitza» l''ecotaxa' i la converteix en un «calaix de sastre que serveix per tot». «Aquest impost està pensat per a fer front a les externalitats negatives del turisme, no per a finançar gales musicals, ni que bona part del recaptat vagi a habitatge», ha afegit, tot preguntant-se «i la millora i reconversió de zones turístiques obsoletes i de baixa qualitat per a quan el deixam?».

Amb tot, Melià ha reclamat «molt més protagonisme» pels ajuntaments. «El Govern s'oblida dels ajuntaments. Dels 27 projectes aprovats, només dos estan destinats a consistoris, això no pot ser, és necessari un canvi en el repartiment i El PI l'impulsarà. L'Impost de Turisme Sostenible (ITS) no es pot convertir en una forma per a finançar les polítiques d'inversió de l'executiu».