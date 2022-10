La recaptació de l'Impost de Turisme Sostenible permetrà finançar 27 projectes nous amb 138,3 milions d'euros

La Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible (CITS) ha aprovat 27 projectes nous per a ser finançats amb 138,3 milions d'euros que provenen de la recaptació de l'Impost del Turisme Sostenible. Dels 27 expedients aprovats, més de la meitat (14) tendran un impacte directe o indirecte a tots els municipis de les Illes.

El Govern ha explicat que tots els projectes aprovats compleixen amb els objectius fixats i marcats en la llei que regula l'impost i s'emmarquen dins de les prioritats establertes en el Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 aprovat el passat juliol i que per primera vegada conté les prioritats establertes en el Pla Estratègic Autonòmic d'inversions Illes Balears 2030, que mostra un full de ruta a partir del qual s'ha d'orientar l'esforç inversor que es durà a terme a les Illes al llarg d'aquesta dècada.

En aquest sentit, el Pla anual d' Impuls de Turisme Sostenible ha prioritzat els projectes relacionats amb el pla Estratègic d' inversions, i en concret s'han donat prioritat a projectes relacionats amb:

a) La mitigació i adaptació al canvi climàtic

b) L'accés a l' habitatge i solucions davant l'emergència habitacional

c) Economia blava sostenible, biodiversitat marina i ciències del mar

d) Biomedicina i ciències de la salut

e) Mobilitat sostenible

f) Economia circular

g) Projectes de R+D+I, especialment vinculats amb alguns dels sectors identificats en els apartats anteriors

El president de la Comissió i conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha mostrat la seva satisfacció després de l'aprovació del Pla Anual i ha remarcat que és «un dia important per a les Illes, ja que gràcies a l'ITS les Illes Balears poden afrontar millor i solucionar les externalitats provocades pel turisme».

El conseller ha detallat que seran quatre les línies principals d'actuació que s'abordaran en aquesta convocatòria de l'ITS:

1.Aigua i medi ambient: En total hi haurà 47,8 milions per a aquesta qüestió, dels quals 28,9 milions d'euros seran per a aigua a totes les illes. Suposen el 52% del total de les actuacions (14 projectes)

2.Mobilitat Sostenible: El Govern segueix compromès amb impulsar un transport públic de qualitat així com millorar les infraestructures, per la qual cosa es destinaran 30 milions a impulsar les obres del tren de Llevant. S'impulsarà també la mobilitat amb energies netes (hidrogen).

3.Habitatge: És una de les principals externalitats del turisme i això exigeix actuar contra l'impacte que té el turisme sobre els preus de l'habitatge, per la qual cosa es destinaran 30,36 milions a aquesta qüestió.

4.Diversificació econòmica: S'impulsaran projectes amb capacitat per millorar el model productiu de les Illes Balears, com la Facultat de Ciències, que comptarà amb 13,38 milions, així com ajudes a la innovació i l'economia circular, a les quals es destinaran altres 9 milions.

Per la seva banda, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, ha manifestat la seva satisfacció pel resultat de la convocatòria i ha fet èmfasi en la rigorositat a l'hora de complir amb el pla d'acció fixat i que tal com ja es va establir en la mateixa convocatòria els projectes vagin alineats amb el Pla Estratègic Autonòmic d'inversions Illes Balears 2030.

Distribució per illes dels 27 projectes

Entre els 27 projectes nous, n'hi ha 14 que preveuen inversions a totes les illes, per un import total de més de 72 milions d'euros. A aquesta quantitat cal sumar les inversions directes en cadascuna de les quatre illes, que es distribuiran de la següent manera: 46,7 milions d'euros per a Mallorca, amb 8 projectes propis; 10,2 milions per a Menorca, amb tres projectes propis; 6,67 milions per a Eivissa, amb quatre projectes propis; i 1,25 milions per a Formentera, amb un projecte propi.

Si se sumen els imports dels projectes propis i dels projectes per a diverses o totes illes, la inversió per illes destinada a projectes nous és la següent:

- Mallorca: inversió de 99,18 milions d'euros. A més dels 14 projectes que tendran repercussió a totes les Illes, Mallorca comptarà amb 8 projectes exclusius de gairebé 46,7 milions d'inversió directa i el 81% de les actuacions tendrà repercussió directa o indirecta a l'illa.

- Menorca: inversió de 18,98 milions d'euros. A més dels 14 projectes que tendran repercussió a totes les Illes, Menorca comptarà amb 3 projectes exclusius de gairebé 10,2 milions d'inversió directa i el 63% de les actuacions tendrà repercussió directa o indirecta a l'illa.

- Eivissa: inversió de 17,78 milions d'euros. A més dels 14 projectes que tendran repercussió a totes les Illes, Eivissa comptarà amb 4 projectes exclusius de gairebé 6,67 milions d'inversió directa i el 66,6% de les actuacions tendrà repercussió directa o indirecta a l'illa.

- Formentera: inversió de 2,39 milions d'euros. A més dels 14 projectes que tendran repercussió a totes les Illes, Formentera comptarà amb 1 projecte exclusiu de gairebé 1,25 milions d'inversió directa i el 55,5% de les actuacions tendrà repercussió directa o indirecta a l'illa.