MÉS impulsa al Parlament el reconeixement d'Aurora Picornell i la condemna del règim franquista

MÉS per Mallorca ha presentat aquest dijous una Proposició no de Llei per tal que el Parlament celebri la troballa del cos d’Aurora Picornell i participi en els actes d’homenatge en la seva memòria. A més, es demana que el Parlament declari il·legal el règim franquista i en condemni els crims i reiteri el seu suport a les entitats que treballen per a recuperar la memòria democràtica.

El fet és que gràcies a l’aprovació de la Llei de Fosses, una de les fites més importants referent a la recuperació de la memòria democràtica a les Illes Balears i aprovada per unanimitat pel Parlament amb el consens de la societat civil i la comunitat científica del nostre país, s'han pogut obrir fosses repartides arreu de les nostres illes, així com recuperar i identificar moltes de les persones assassinades per la barbàrie franquista.

La darrera de les víctimes identificada ha estat la coneguda dirigent comunista Aurora Picornell, assassinada el 5 de gener de 1937, qui pel seu treball, força i carisma esdevingué un símbol de la lluita antifranquista. Tant ella com les seves companyes, les Roges del Molinar, Catalina Flaquer, Antonia Pasqual i Maria Pasqual, com part de la seva família varen ser torturades, violades, assassinades i tirades a una fossa de la forma més cruel que pot patir una persona. Ara, després de més de 85 anys dels fets, s'ha trobat Aurora Picornell a la fossa del cementeri de Son Coletes, Manacor.

Davant aquests fets, MÉS per Mallorca ha presentat una PNL que reclama al Parlament que celebri la troballa al cementeri de Son Coletes del cos de la política comunista, sindicalista i feminista Aurora Picornell, assassinada pel franquisme l'any 1937, que tal com recull la llei 20/2022, de 19 d’octubre, declari el règim franquista il·legal, que condemni els crims comesos durant la guerra civil i el regim franquista, que reiteri el seu suport a les entitats i col·lectius que fan feina per a recuperar la memòria democràtica, i que participi, en coordinació amb la família, la resta d’institucions i organitzacions memorialistes, en els actes d'homenatge en la seva memòria.

Segons el diputat de MÉS per Mallorca, Joan Mas ‘Collet’, «totes les víctimes del franquisme mereixen un especial reconeixement i que lluitem per la veritat, la justícia i la reparació».