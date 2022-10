El Pi reclama que els territoris insulars quedin exempts dels nous imposts als bitllets d'avió

A iniciativa d’El Pi-Proposta per les Illes Balears el pròxim ple del Parlament debatrà una Proposició no de Llei perquè a les Illes Balears no s'apliqui l'impost del querosè o taxa verda que grava els bitllets d'avió. «No volem pagar més per volar», així de contundent s'ha mostrat el portaveu de la formació al Parlament, Josep Melià, qui ha reclamat que els territoris insulars quedin exempts d'aquests tributs que s'estan plantejant per part de la Unió Europea i el Govern espanyol.

Així mateix, el portaveu ha declarat que la política estatal és «molt favorable al tren d'alta velocitat que finançam també els ciutadans d'aquesta terra i que no gaudim. Ara, volen afegir un impost més per desincentivar l'ús de l'avió en els territoris insulars. Des d'El Pi defensam que es faci una excepció. No volem pagar més per volar».