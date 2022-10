L'Estat espanyol inclou ajudes directes al Govern i al Consell per a fomentar el català

Els pressupostos generals de l'Estat espanyol inclouen per primera vegada en 2023 ajudes directes al Govern i al Consell de Mallorca per al foment del català a Balears, concretament dues partides de 200.000 i 150.000 euros que el Govern i el Consell hauran de destinar íntegrament al «desenvolupament d'activitats de foment de l'ús de la llengua catalana en format escrit i gràfic». Aquest va ser un dels tres requisits que el senador autonòmic Vicenç Vidal (Més) va posar fa un any al Govern a canvi de votar a favor dels pressupostos de 2022.

L'acord signat entre el senador autonòmic de Balears i la ministra d'Hisenda i Funció Pública Maria Jesús Montero el 20 de desembre de 2021 contemplava tres compromisos bàsics. El primer d'ells és el del «traspàs de fons per al suport a la protecció de la posidònia a les Illes Balears com a part de l'estratègia de conservació de la biodiversitat i lluita contra el canvi climàtic» per un import d'1 milió d'euros. El segon era el compromís d'«impulsar les inversions del Pla de gestió de la candidatura Menorca Talaiòtica Patrimoni Mundial de la UNESCO: preservació, conservació, restauració, recerca i sostenibilitat», també per valor d'un milió d'euros. El tercer preveia destinar 300.000 euros a la «promoció al foment de la llengua catalana com a eina de cohesió social a les Balears». Aquesta quantitat inicialment prevista s'ha incrementat en 50.000 euros, la qual cosa celebra el senador Vicenç Vidal.

«Per a nosaltres és molt important que s'hagi inclòs una partida, el prioritari era fer que es complís el compromís signat, una vegada s'ha incorporat és més fàcil aconseguir que en exercicis posteriors es mantingui», diu. Vidal explica que: «En el passat hi ha hagut ajudes puntuals al foment de la llengua catalana o a la publicació de diccionaris, com les que Tardà va pactar amb el govern de Zapatero per a l'Obra Cultural Balear, però els pressupostos de l'Estat espanyol mai havien contemplat abans partides d'ajudes directes a les nostres institucions per al foment del català», diu. Els pressupostos generals de l'Estat per a 2023 encara poden ser esmenats en el Congrés dels Diputats. Les esmenes poden registrar-se fins al pròxim 28 d'octubre i el termini per a presentar esmenes en el senat es tancarà el 5 de desembre.