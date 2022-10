José María Rodríguez obté el tercer grau penitenciari 12 dies després d'entrar a presó

L'expresident del PP de Palma i exconseller d'Interior del Govern, José María Rodríguez, condemnat a tres anys i mig de presó per l'anomenat 'cas Over', ha obtingut aquest cap de setmana el tercer grau, segons ha pogut saber Europa Press.

L'exdelegado del Govern espanyol va ingressar dilluns passat dia 10 d'octubre en el Centre d'Inserció Social (CIS) de la presó de Palma per a complir la seva condemna a tres anys i mig de presó pel cas Over.

Només 12 dies després del seu ingrés en el Centre, la Junta de Tractament del CIS ha considerat que Rodríguez és mereixedor del tercer grau, la qual cosa suposa poder sortir del Centre durant el dia, havent de tornar només per a dormir i és el pas previ per a obtenir la llibertat condicional.

Cal recordar, amb tot, que el exconseller ha presentat un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional espanyol en el qual argumenta que s'hauria vulnerat el seu dret a una tutela judicial efectiva en el procediment Over Màrqueting.

Aquest recurs suposava un últim moviment per a evitar la presó i de fet sol·licitava suspendre l'ingrés com a mesura cautelar. No obstant això, el Tribunal Constitucional encara no ha respost i l'admissió a tràmit d'aquest recurs no s'ha inclòs, de moment, en les previsions de les sales a l'octubre.

Rodríguez va ser condemnat per l'ús de fons públics per a beneficiar Over Màrqueting, empresa que es va encarregar de les campanyes electorals del PP a les Balears en el 2003 i 2007. La sentència de l'Audiència Provincial també li va imposar una inhabilitació durant nou anys. No obstant això, li va absoldre de l'altre delicte de prevaricació i frau pel qual estava acusat.

L'expresident del Govern Jaume Matas, que també estava investigat en el cas, va arribar a un pacte amb la Fiscalia pel qual va admetre haver comès delictes de frau a l'administració, malversació de cabals públics i prevaricació. A aquest pacte també es va adherir Daniel Mercado --l'amo de Over Màrqueting--.