Muñoz diu que la seva candidatura a les primàries de Podemos per a la batlia de Palma «defensa els valors d'Aurora Picornell»

La diputada d'Unidas Podemos al Congrés espanyol, Lucía Muñoz, ha presentat aquest dissabte al Molinar, la llista de la seva candidatura a les primàries de Podemos per a la batlia de Palma, que inclou noms propis com el del portaveu de Podemos Palma i secretari autonòmic de Sectors Productius i Memòria Democràtica, Jesús Jurado, i el de la regidora de Participació i Govern Interior a Cort, Clàudia Costa. Muñoz ha afirmat que aquesta candidatura «defensa els mateixos valors republicans i feministes que defensava Aurora Picornell».

Segons ha manifestat Muñoz en roda de premsa, «presentar la llista d'aquesta candidatura a les primàries de Podemos a Palma al Molinar no és casualitat, ja que aquest és un barri amb una història exemplar de lluita veïnal».

«Tampoc és casualitat», ha afegit Muñoz, «fer-ho al costat del bust d'Aurora Picornell, perquè la llista que aquest dissabte es presenta està composta per un grup divers de persones que s'emocionen amb la fita històrica d'aquesta setmana, en què, per fi, Aurora Picornell torna a casa seva; un equip que mira cap al futur sense oblidar la història i que defensa els mateixos valors republicans i feministes que defensava Aurora Picornell».

Així, per Muñoz «és un honor encapçalar la llista de la candidatura 'Créixer, Guanyar, Transformar!' per a la batlia de Palma», la qual, ha valorat, «està formada per dones, homes, joves, majors, professors d'universitat, cooperativistes, jubilats, etc.». «És una llista diversa que representa la ciutat que és Palma i que té moltes ganes de treballar per aquest projecte comú», ha emfatitzat, agraint «el suport que rep de la gent, especialment del seu equip, que aspira a guanyar la batlia».

Jurado i Costa seran el número dos i tres, respectivament, de la llista que encapçala Muñoz i que completen Jordi Vila, Ana Rosa Abejón, Juan Cruz Carrasco, Griselda Subirà, Gabriel Alomar, Maria Cristina Fernández, John Andrés Arcos, Laura Durán, Miquel Mascaró, Mar Mas, Julián Claramunt, Marina Crespí, Guillermo Bezzina, Ana María Vivancos, Guillem Xavier Mesquida, Juana María Ripoll i Alberto Jarabo.