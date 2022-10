Armengol: «Amb resultats empresarials rècord en turisme, l'augment salarial ha de ser igualment històric»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha advertit aquest dijous que si el turisme ha generat «uns resultats que els empresaris consideren històrics», la negociació per a actualitzar els salaris els propers mesos «ha de contemplar un augment igualment històric i alhora sostenible en el temps».

Així s'ha expressat Armengol durant el berenar informatiu d'Europa Press a Madrid, on ha volgut «exigir generositat» en abordar el pacte de rendes.

«Hem de ser conscients que quan el treballador té qualitat a l'ocupació i un bon salari, sortim molt més ràpid de les situacions econòmiques adverses», ha dit.

Amb tot, aquest augment ha de ser «sostenible» i cal «compassar la millora del poder adquisitiu amb la competitivitat que exigirà l'any que ve, ara marcat per la incertesa econòmica a tot Europa», especialment en mercats vitals per a les Balears com Alemanya i Regne Unit.

Demanada per si un augment elevat pot contribuir a cronificar la inflació, Armengol ha insistit en la idea que els salaris «siguin sostenibles» i s'ha mostrat convençuda que els sindicats i els empresaris sabran trobar «el punt d'acord».

Mesures com les bonificacions a les cotitzacions o els ajuts directes han suposat «un suport molt fort a les empreses», per això ara, «en un moment de diàleg social, s'han de repercutir» els bons rendiments econòmics en augments salarials, ha argumentat Armengol.