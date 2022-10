El Pi demana que se suspengui l’aplicació de la LOMLOE aquest curs

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha demanat al Govern que s’impliqui «de bon de veres» i reclami al Govern espanyol la suspensió de la nova llei educativa -LOMLOE- aquest curs. «El malestar a les aules és creixent i s’ha de reconduir. El Govern Armengol ja hauria d’haver fet gestions amb l’executiu central perquè se suspengués o s’apliqués a un altre ritme», remarquen.

Segons Melià, «aquesta situació repercuteix negativament en els mestres, professors, alumnes i la comunitat educativa en general. Les coses s’han de fer bé, no amb presses. L’educació és un tema massa delicat per actuar amb improvisació. L’educació és clau per al futur de les Illes Balears».

Amb tot, el portaveu ha recordat que El Pi, juntament amb els sindicats educatius, ja havia demanat en diverses ocasions l’ajornament de l’aplicació dels nous currículums, «ja que el professorat no ha rebut formació i s’han hagut de preparar a correcuita». «El Govern no ha estat capaç de defensar els interessos dels docents de les Illes Balears davant Madrid», ha sentenciat Melià.