El senador Vicenç Vidal reclama un IVA diferenciat per a les Illes Balears

El senador de designació autonòmica Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha participat en el ple del Senat al debat que ha tengut lloc durant la compareixença de Pedro Sánchez per a explicar les mesures econòmiques i fiscals del Govern espanyol.

Vidal ha destacat que «les preocupacions de les classes populars i mitjanes són fonamentalment omplir la gelera, no passar fred i conservar la casa» i s'ha mostrat extremadament preocupat per les recents dades que situen dins la pobresa a un 21% de la ciutadania de l'Estat espanyol. «Una xifra que significa que un de cada cinc habitants de les Balears és pobre», remarca.

L'ecosobiranista ha recordat que «l'escut social seria més potent a les Illes Balears si s'hagués complit amb el model de finançament just promès eternament» i que són necessàries «mesures més dràstiques per regular els preus de lloguer i poder atendre d'arrel el problema de l'habitatge».

El senador s'ha mostrat «satisfet pel recent anunci de la part fiscal del REB» tot i mostrar-se inquiet pels precedents en incompliments flagrants de l'Estat» i ha demanat a Sanchez si té «un pla B per complir la seva paraula si els Pressupostos no s'aprovessin i, en conseqüència, la part fiscal no arribés».

Vidal ha acabat la seva intervenció amb una proposta clara: «Un IVA diferenciat, extendre els ajuts industrials al sector científic i diversificar el model».