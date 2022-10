El Pi reivindica la protecció del recorregut tradicional de la festa de la Beata a Palma

El Pi-Proposta per les Illes Balears reclama a l’Ajuntament de Palma que retorni la festa de la Beata al seu recorregut tradicional. En aquest sentit, des de la formació consideren que el nou itinerari «impedeix que tant la colcada, com la mostra de gegants i carrosses, sigui vista com deu mana».

Així mateix, des de la formació recorden que «desfilar per carrers estrets, com ho és el carrer Sant Jaume, és incòmode tant per a participants com per a espectadors i finalitzar a la plaça Santa Magdalena no és adient perquè no pot acollir tot el seguici de carrosses, gegants, etc.».

Des d’El Pi consideren, per tant, que el recorregut adient seria pel carrer Unió cap a la Rambla i que acabàs a la plaça de l’Hospital o bé el recorregut tradicional de tota la vida.