El Pi reclama una contractació individualitzada per a cada un dels edificis de la reforma de Son Dureta

A iniciativa d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, el Parlament ha donat suport a la proposta de resolució de la formació que insta l’executiu a executar les obres de Son Dureta per edifici i no de manera conjunta per a aconseguir un repartiment més equitatiu i més just dels recursos invertits i beneficiar al màxim els empresaris i els treballadors de les Illes Balears.

Així mateix, el Parlament també ha donat llum verda a la iniciativa d’El Pi que insta el Govern a impulsar i reclamar a l'Estat, amb contundència, el compliment de l’Estatut, pel que fa al traspàs de competències de l'Estat a la Comunitat en matèria de costes, justícia, seguretat ciutadana, cogestió aeroportuària i ports d'interès general.

Pel que fa al model de finançament s’ha aprovat no acceptar cap sistema de finançament que redueixi el pes del factor d’insularitat, així com, reclamar al Govern de l’Estat que faci les modificacions normatives pertinents perquè totes les mesures econòmiques i fiscals per a compensar el fet insular tenguin vigència indefinida.

Quant a polítiques d’estalvi energètic i energies renovables, El Pi ha rebut el suport de la cambra perquè el Govern impulsi i tramiti projectes de parcs eòlics marins a les Illes Balears per a incrementar i desenvolupar la transició cap a les energies netes.

Amb tot, a proposta d’El Pi s’ha instat el Govern a crear unitats específiques per als trastorns de conducta alimentària i reclamar a l’Estat que elimini el límit d'edat dels estudiants que cursen l’FP dual.