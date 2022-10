El Pi demana al Consell més agilitat en la tramitació d'ajudes per a la reparació de marges de paret seca

El Pi-Proposta per les Illes Balears demanarà al pròxim ple del Consell Insular de Mallorca un canvi en el sistema de subvencions per a la reparació de marges de paret seca de la Serra de Tramuntana, una tècnica ancestral que ha suposat que, avui en dia, tenguem un paisatge i una geografia tan peculiar i espectacular.

La portaveu de la formació a la institució insular, Xisca Mora, insisteix «que aquesta tècnica és respectuosa amb l'entorn, aprofita els recursos naturals i empra matèries primeres del lloc, és a dir, quilòmetre zero».

Mora també explica que «el gremi de margers, veu com any rere any, la seva feina es veu condicionada per moltes circumstàncies. Tot i que existeixen subvencions per a la reconstrucció de marges de paret seca, tot i ser una bona eina, tenen mancances i entrebancs considerables que fan que siguin inaccessibles per a la majoria de margers», diu Mora.

Per això, El Pi proposa al Consell de Mallorca un canvi de nomenclatura passant de ser subvenció a ajuda per la conservació d'espais de marges, l'agilització del procés de sol·licitud i la implementació del sistema de Declaració Responsable d'execució d'obra envers ser considerada com una obra menor.

La formació també demana que s'augmenti la dotació econòmica, que el pagament es faci per anticipat, es faciliti la tramitació als ajuntaments i que es promocionin les ajudes als petits propietaris, tenint aquesta preferència en l'assignació de les ajudes.