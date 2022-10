El Pi demana mesures per a combatre la sobrepoblació: «No podem augmentar un 50% la població cada 20 anys»

El portaveu d’El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament, Josep Melià, ha presentat una bateria de propostes a l’executiu per a fer front a la sobrepoblació. «El Govern s’ha d’implicar i s’ha de prendre d’una manera més seriosa el que suposa la massificació. No podem augmentar un 50% la població cada 20 anys. Aquestes xifres ens durien al col·lapse i a una pèrdua de qualitat de vida evident».

Segons Melià, «la sobrepoblació és un dels grans reptes de la nostra societat i no podem quedar impassibles. Hem d’adoptar mesures i solucions per fer-hi front». En aquest sentit, el portaveu ha proposat un sostre de places als cotxes de lloguer per a evitar la massificació i la saturació.

Així mateix, el portaveu també ha instat el Govern a limitar la compra d’habitatges per estrangers que té «un impacte brutal» en el preu. «Hi ha un excés de demanda que no és de la població autòctona, sinó que prové de l’exterior. La compra d’habitatges per part de no residents a les Illes Balears supera el 22%».

Melià també ha reclamat més control en «l’arribada de la immigració il·legal a les Illes Balears que impacta de manera directa en el creixement poblacional i en la pressió humana». «Aquesta problemàtica no s’està afrontant per part de l’Estat. Hauríem d’aconseguir frenar el canal d’arribada d’immigració il·legal que s’ha incrementat un 628% en el darrer lustre», ha apuntat.

Amb tot, el portaveu ha demanat la cogestió de ports i aeroports per a poder tenir el control de les portes d’entrada i sortida de les Illes Balears. «El Govern no pinta una regadora. Tenen un compromís de cogestió aeroportuari i tenim una obligació estatutària, però no avançam», ha conclòs Melià.