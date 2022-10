EUIB se solidaritza amb la delegació de polítics represaliada durant la visita a Palestina

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha volgut, una vegada més, cridar a la solidaritat internacional per a «aturar les polítiques repressives del govern d’Israel, no només front el genocidi palestí, sinó també davant accions polítiques internacionals i de pau, com ho són els continus atacs a qualsevols entitat o organització que es vol acostar a territori palestí».

Aquest dilluns, 10 d’octubre, es troba a Palestina una delegació mixta del Senat espanyol i el Parlament de Catalunya, realitzant tasques de reconeixement i visita als territoris ocupats de Cisjordània. Una comitiva que dissabte va perdre una de les seves integrants, Alys Samson, excoordinadora en Europa del moviment ‘Boicot, Desinversions i Sancions’ (BDS) a Israel i coordinadora de la delegació, ja que Israel li va denegar l’entrada divendres, a l’aeroport de Tel Aviv, i va haver de ser deportada dissabte, directament cap a l’Estat espanyol. Aquesta deportació, pel que hem pogut saber, es du a terme per l’acusació d’antisemita i antiisraelà, tant d’Alys com de la seva organització.

Després de deportar la coordinadora de la delegació, el diputat de MÉS per Mallorca Josep Ferrà va declarar que s’hi troben «pràcticament incomunicats» i que no sabien què passaria amb ells. I és que la delegació que ha pogut continuar, amb dificultats, amb l’agenda programada, tem que en tornar a Tel Aviv, en el viatge de tornada, els hi esperin les autoritats israelianes, els detenguin i els interroguin. Si no hi ha cap imprevist més, la delegació, que va partir dijous passat, tornarà a Mallorca el proper dimecres, 12 d’octubre.

EUIB se solidaritza i dona tot el seu suport als companys de MÉS «represaliats per les polítiques poc democràtiques d’Israel». A més, Esquerra Unida exigeix a Israel, una vegada més, que cessi immediatament les seves agressions sistemàtiques. «Espanya i la Unió Europea no poden continuar blanquejant el govern israelià i han de prendre mesures immediates per tal d’acabar amb la seva impunitat. El maltractament al qual s’enfronten professionals i polítics que es volen acostar al poble palestí ha de tenir data de caducitat», remarquen.

La iniciativa internacional ‘Boicot, Desinversions i Sancions’ (BDS) contra la colonització, l'apartheid i l'ocupació israeliana va sorgir el 2004 de la societat civil palestina. L’objectiu des d’aleshores ha estat unir moltes veus per aconseguir que Israel es retiri de tots els territoris ocupats, inclòs Jerusalem Est, que desmanteli tots els seus assentaments,que obeeixi les resolucions de Nacions Unides relatives a la restitució de drets de els refugiats palestins i que acabi amb el sistema d'apartheid. Esquerra Unida és una de les formacions adherides al BDS, de la qual l’eurodiputat Manu Pineda (IU) n’és un dels impulsors. «El compromís d’Esquerra Unida amb els drets humans no depèn de cap fluctuació dels mercats ni de cap canvi en les relacions internacionals a causa de cap conflicte», apunten.