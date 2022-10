Ortuzar (PNB): «Fa falta un partit genuïnament balear com El Pi per a canviar l'Estat espanyol»

El president de l'EBB del PNB, Andoni Ortuzar, ha afirmat aquest dissabte, amb motiu del VI Congrés Balear d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, que creu que «fa falta un partit genuïnament balear com aquest» que «conjuntament amb bascos, catalans, canaris i gallecs pugui conformar aquesta aliança perifèrica que sigui capaç de canviar l'Estat espanyol».

Segons ha assegurat Ortuzar en declaracions als mitjans, «entre PNB i El Pi hi ha molts paral·lelismes, que s'han anat estrenyent en els últims temps». En aquesta línia, ha recordat com «una nombrosa representació de la formació regionalista balear va estar celebrant recentment l'Alderdi Eguna amb el PNB». I, per això, ha apuntat, «la formació basca no podia faltar aquest dissabte en aquest Congrés tan transcendental per a ells».

Així, ha afegit el dirigent del PNB, «ara que venen temps polítics molt interessants, amb un cicle electoral important tant en l'àmbit municipal, com a autonòmic, en el cas de les Balears, i les pròximes generals, fa falta donar-li la volta a la manera de mirar i entendre l'Estat espanyol, que fugi de la madrilenyocràcia i que sigui una visió perifèrica».

Sobre aquest tema, ha fet valdre el fet que en aquesta manera de mirar i entendre l'Estat espanyol «ja hi són bascos, catalans i canaris» però ha precisat que «fa falta que també hi siguin els balears, perquè des de la pluralitat i la diversitat, des d'unes institucions més plurals i diverses, es podrà construir una societat més justa».

«Nosaltres sempre hem cregut que la millor defensa que pot tenir Euskadi és un partit basc com el PNB que no es degui més que als ciutadans bascos. I creiem que el que és bo per a nosaltres és bo per als altres», ha explicat Ortuzar.

Per aquest motiu, ha incidit, «ens agradaria que a les Balears hi hagi un partit genuïnament balear, els interessos del qual comencin i acabin aquí, no a Madrid, que defensi el seu territori i que sigui capaç des de la solidaritat, com intenta fer el PNB, construir espais de col·laboració i de solidaritat política».