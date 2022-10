Unides Podem demana un estudi sobre la capacitat màxima de càrrega humana de les Balears

Unides Podem ha presentat un total de 22 propostes de resolució arran del Debat de Política General, entre les quals destaca l'elaboració d'un estudi sobre la capacitat màxima de càrrega humana de les Balears, així com una petició per disminuir de deu a cinc els habitatges en propietat per a ser considerat gran tenidor.

Després de la Junta de Portaveus, el portaveu parlamentari de la formació morada, Alejandro López, ha explicat que «si es rebaixa el nombre d'habitatges necessaris per ser considerat gran tenidor, augmenta el nombre d'habitatges que es poden posar a disposició de la ciutadania».

Pel que fa a l'estudi per a conèixer la capacitat màxima de càrrega humana de les Illes, López ha recordat que la presidenta Francina Armengol va dir que volia afrontar un debat sobre la massificació de manera seriosa. »Per això, demanam elaborar aquest estudi, amb l'objectiu de quantificar la pressió que exerceix la massificació sobre les nostres illes. Hem de tenir en compte que el turisme és el nostre principal motor econòmic però que els residents també tenen dret a viure bé a casa seva», ha afegit.

També han presentat una proposta per a millorar l'acondicionament de les aules davant de situacions climatològiques extremes i una altra per a potenciar la remunicipalització dels serveis d'abastament, manteniment i sanejament d'aigües municipals.