Denuncien que l'Estat «engana» les Balears amb el REB: «És insultant com s'estan rient de les Balears»

El Pi-Proposta per les Illes Balears i Més per Menorca han acusat aquest divendres al Govern espanyol «d'enganar» les Illes amb el Règim Especial de les Balears (REB), després de conèixer en detall com es desplegarà el REB en els pròxims anys i el projecte dels Pressuposts Generals de l'Estat (PGE) de 2023.

Després de la Junta de Portaveus, el portaveu parlamentari d'El Pi, Josep Melià, ha recalcat que «el REB ha d'estar blindat» i ha considerat que l'Estat ha «estafat, una vegada més», les Illes. «No tenim unes regles fiscals indefinides, sinó transitòries que acaben en 2028», ha criticat Melià.

Al seu parer, això és «escandalós» i demostra «la falta d'implicació del Govern estatal amb la insularitat». «No s'ha de protegir durant uns anys, s'ha de protegir de manera indefinida i sempre», ha remarcat.

Melià ha recordat que el REB «ha de compensar la insularitat», però «no hi ha cap compromís real i efectiu», perquè després «es redueixen les inversions». «És insultant com s'estan rient de les Balears amb aquestes operacions de màrqueting, a l'hora de la veritat tenim unes regles fiscals transitòries», ha afegit.

Per la seva banda, el diputat de Més per Menorca Josep Castells ha lamentat que «el factor d'insularitat no serveix ni per arribar a la mitjana espanyola». «L'Estat ens ha enganat. L'Estat baixa les inversions una vegada ens dona 110 milions del factor d'insularitat», ha indicat.

Per a Castells, això és «un joc de trilers». «Es pinta de dia històric quan estam igual que estàvem», ha assegurat, alhora que ha considerat que aquesta qüestió s'ha de denunciar. «Esperam que a qui li toqui, prengui nota», ha conclòs.