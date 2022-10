MÉS per Mallorca: «El foment social de l'ús del català serà una prioritat per a un cinquè Pacte»

El Consell Polític de MÉS per Mallorca va acordar aquest dijous a Algaida establir la llengua catalana com una prioritat en el futur cinquè Pacte de Progrés. Davant les dades que indiquen un retrocés del català en gairebé tots els àmbits, l'òrgan de direcció de la formació ecosobiranista aposta per accelerar les accions en matèria de política lingüística.

El coordinador general i candidat de MÉS per Mallorca a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, va apuntar que «l'ús social de la llengua catalana ha de ser una prioritat com a país davant el retrocés que pateix. Hem de fer un gran pacte com a societat, capitanejat pel Govern, per aconseguir que el català sigui la llengua d'ús normal arreu del territori de les Illes Balears».

Per la seva part i durant la trobada celebrada al Casal Pere Capellà, el secretari general i candidat al Consell, Jaume Alzamora, va reivindicar la feina feta fins ara des de les àrees de Política Lingüística del Govern, del Consell, així com a nombrosos ajuntaments, al mateix temps que es va acordar una bateria de propostes que seran incorporades al programa electoral de MÉS per Mallorca. Alzamora va assegurar que «la nostra llengua és el nostre patrimoni, i des de MÉS per Mallorca feim i farem feina per garantir el seu ús social i la seva conservació».

En aquest sentit, de les propostes acordades en destaca també la d'impulsar els drets lingüístics dels catalanoparlants a través de les institucions, les quals han de vetllar pel seu respecte, enfortint i dotant l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics dels recursos necessaris.

Per altra banda, des de MÉS per Mallorca també aposten per la inclusió de clàusules lingüístiques a la contractació pública d'empreses. En aquest sentit, apunten que les administracions no poden defugir de la seva responsabilitat pel que fa al compliment de la llei de Normalització Lingüística.