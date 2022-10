[VÍDEO] L'eivissenc Josep Costa abandona un judici: «Un tribunal amb la fotografia del rei espanyol no podrà ser mai imparcial»

Aquest dijous, l'exvicepresident del Parlament de Catalunya, Josep Costa, ha deixat plantat el tribunal en el judici contra ell I contra Roger Torrent, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado com a exmembres de la mesa de la cambra. Al començament de la segona sessió, Costa ha dit que no reconeixia l'autoritat d'un tribunal, ja que tal com ha expressat, «cap tribunal on hi ha la fotografia del rei espanyol no pot ser imparcial».

De fet, l'exvicepresident eivissenc ha remarcat que el dia anterior havia comparegut com a advocat de si mateix en l'arrencada del judici Per poder exposar la seva demanda de nul·litat del procediment que vol fer valer al Tribunal Europeu dels Drets Humans. Tot seguit, Costa ha afegit que no participaria més en aquest judici, s'ha aixecat i ha partit de la sala.

Per la seva banda, el president del tribunal, Carles Mir, ha demanat a l'acusat que encara que no participés més en el judici, ni en els interrogatoris, ni en les conclusions, es quedés en el seu seient, perquè un acusat ha de continuar tenint la seva representació. Però com que Costa es defensa a ell mateix això no és possible. El president del tribunal li ha dit que li haurien de designar un advocat d'ofici contra la seva voluntat, cosa que ja varen intentar abans que comencés el judici, però que no va reeixir per les protestes i el malestar de bona part de l'advocacia catalana.

El fiscal ha criticat durament Costa: «Ha passat allò que ja era previsible. Costa després d'intentar dilatar la instrucció, compareix el primer dia de judici per demanar la nul·litat i fer aquest muntatge avui. És una estratègia barrera, simple i infantil per evitar que es faci el judici. I entenc que se li ha de designar advocat d'ofici».

En canvi, els advocats dels altres acusats han dit que respectaven la decisió de Costa. Andreu Van den Eynde, lletrat de Roger Torrent, ha dit: «Mai una estratègia d'un company no em semblarà una falta de respecte. Costa té la mala sort que és advocat i acusat alhora i la seva posició és coherent amb la seva estratègia. Jo la respect».

El tribunal ha aturat la sessió per a deliberar si suspenia el judici fins que designessin per força un advocat d'ofici a Costa. Però, al cap de poca estona, el judici s'ha reprès. "Al senyor Costa ja se li ha donat la possibilitat de defensar-se. Si vol tornar, té la porta oberta", ha dit el president del tribunal.