Melià: «Senyora Armengol se li està acabant el crèdit. És temps de canvi»

El portaveu d'El Pi-Proposta per les Illes Balears al Parlament de les Illes Balears, Josep Melià, ha assegurat que «la senyora Armengol fa set anys i mig que governa i no ha assolit cap dels propòsits marcats pel seu executiu». Melià insisteix que «hi ha cansament i esgotament de tanta promesa i tanta propaganda buida i prohibició empipadora. El temps s'acaba. És temps de canvi, un canvi que el Pi-Proposta per les Illes vol protagonitzar des del seu compromís amb aquestes Illes».

El Pi considera que les Balears «no podem ser una terra amb una economia subvencionada. No estam en contra ni de l'ajut ni de la subvenció com a mecanismes excepcionals de rescat o de suport. Ara bé, no es pot anestesiar la nostra economia i la nostra societat. Moltes de les mesures anunciades, considerades individualment i com a extraordinàries en podríem acceptar la majoria. El problema és que en conjunt componen un intervencionisme de l'economia lliure de mercat». «Vostè té una gestió idíl·lica, que no es correspon amb la dura realitat», ha sentenciat Melià.

A més, Melià ha destacat que les mesures fiscals anunciades per Pedro Sánchez dilluns passat «Són una presa de pèl». «Tenen problemes conceptuals», ha assegurat Melià. «L'Estat ha convertit els 400 milions anuals d'inversions estatutàries en 110 milions per factor d'insularitat i un Règim Fiscal en dues bonificacions. Estam molt enfora del que aquesta terra es mereix».

El portaveu ha reconegut que aquest govern «només ha fet anuncis i que totes les seves fites s'han quedat sense executar». Entre d'altres, «no han sabut posar fre a la massificació turística». «La pressió humana ha crescut considerablement d'ençà del 2015 i alguna cosa no funciona si els fets van per una direcció i les paraules per un altre. Per això, ens hem de recolzar en el motor de l'economia balear, el turisme, i fer promoció per desestacionalitzar aquestes illes». Melià també ha recordat que «és necessari limitar el nombre de places turístiques, però la moratòria actual que impedeix el creixement també impedeix l'intercanvi i això fa que l'oferta no evolucioni».

«Similar amb la diversificació econòmica: Després de dues legislatures el pes del turisme al PIB balear s'ha incrementat d'un 39% a un 41%. I la inversió en innovació també puja, d'un 0,32 a un 0,40, un increment del tot insuficient", ha recordat Melià.

El portaveu també ha destacat que en finançament i habitatge passa exactament el mateix. "Els fons europeus no arriben com toca a les empreses i l'habitatge s'haincrementat de preu. Ara és més difícil que mai accedir a un habitatge». «Necessitam potenciar el canvi d'ús per donar sortida en aquest problema».

«A més, la societat de les Illes no pot ser una societat subvencionada», ha recordat Melià. «L'única proposta per millorar el petit i mitjà comerç són els bons comercials i no han estat capaços de coordinar amb altres administracions perquè els pàrquings o les previsions de sòl comercial al pla general bombardeja el petit i mitjà comerç».

«No compartim el seu optimisme», ha assegurat Melià. «Les grans necessitats d'aquesta societat no són satisfactòries. Necessitam realitats i resultats. Basta de propagandes buides i de tanta prohibició empipadora. Se li acaba el temps, senyora Armengol. És temps de canvi i el Pi vol protagonitzar-lo».