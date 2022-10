Armengol es defensa de les acusacions i assegura que les ajudes anunciades són «extraordinàries i urgents»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, s'ha defensat de les acusacions i ha negat que les ajudes anunciades per l'Executiu davant la crisi derivada de la inflació estiguin destinades a fomentar «una economia subvencionada» a les Balears, tal com ha afirmat el portaveu parlamentari del Partit Popular, Toni Costa.

Armengol, en la seva intervenció final en el Debat de Política General, ha respost a les crítiques del PP, Ciutadans i El Pi, i ha defensat que les ajudes anunciades són «extraordinàries i urgents» perquè el pròxim hivern es preveu que sigui «extraordinari i urgent».

En el seu torn, Costa (PP) ha assegurat que la societat «subsidiada» era un model que hi havia a Andalusia abans que governés el PP. «Les seves polítiques no funcionen», ha apuntat.

També la portaveu de Ciutadans, Patricia Guasp, ha demanat a la presidenta de l'Executiu «quin pla té per no dependre dels subsidis». «Basa una economia només en les ajudes», ha lamentat.

Per la seva banda, el portaveu parlamentari d'El Pi-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, ha destacat que la seva formació no està en contra de les ajudes anunciades davant a la inflació, però ha advertit que «no es poden mantenir indefinidament». En aquest punt, ha remarcat que el Govern «abusa de les subvencions» i ha apostat per una economia «més moderna »en la que no hi hagi «prohibicionisme i moratòries».